〔全球金市〕金价急挫1.5%,因美股反弹

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 金价继续从纪录高位回落,因风险意愿抬头
* 美国管理基金大幅降低净多头头寸
* 最大的黄金上市交易基金录得自1月底来最大规模的黄金外流
路透纽约/伦敦8月12日电---金价周五急挫1.5%,从上日触及的纪录高位进一步回落,因对较高风险资产的意愿升温,促使投资者在本周金价大涨後了结获利.
金价下跌,因全球股市上扬,受助于部份欧洲银行股的作空禁令,及美国零售销售数据不俗抵销了消费者信心数据疲弱的影响.美国公债价格上涨也损及金价.
美国期货监管机构的据数显示,管理基金大幅削减其在黄金期货和期权的净多头头寸14%,尽管金价上周劲升100美元,这暗示了一些基金选择结清多头头寸,了结获利.
尽管周五金价下跌,但本周金价仍上升约5%,录得11月初以来最大单周升幅,标普500指数连续第三周下跌,因担忧经济将再次陷入衰退.过去两周金价累计攀升多达13%.
在1951 GMT,现金货XAU=下跌1.4%,报每盎司1,741.61美元,盘中触及1,722.94美元的日内低位.金价年初迄今大涨22%.
美国12月黄金期货GCZ1收跌8.90美元,报每盎司1,742.60美元.成交量低于本周前几个交易日的旺盛交投,但和其30天均值一致.
周四,全球最大以黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)表示,录得自1月25日来最大单日流出,其持有的黄金减少23.6吨,以当前价格计算,相当于约13亿美元.分析师表示,上市交易基金的投资人了结获利.
现货银XAG=下滑1.1%,报39.09美元,现货铂金XPT=上升0.5%,报1,791.20美元,现货钯金涨0.7%,报743.22美元.
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最新价格/ 当日 当日
结算价 变动 涨跌% 日低 日高 成交量
COMEX黄金期货 GCZ1 1742.60 -8.90 -0.5 1725.80 1770.90 189,456
COMEX白银期货 SIU1 39.114 0.445 1.2 38.215 39.235 30,892
COMEX铂金期货 PLV1 1796.70 4.30 0.2 1790.00 1808.00 5,733
COMEX钯金期货 PAU1 748.20 14.40 2.0 735.00 749.35 1,735
现货金 XAU= 1741.61 -24.29 -1.4 1723.95 1767.69
现货银 XAG= 39.090 0.430 1.1 38.230 39.180
现货铂金 XPT= 1791.20 9.20 0.5 1790.00 1801.25
现货钯金 XPD= 743.22 5.09 0.7 738.00 747.50
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。