〔全球金市〕金价急挫1.5%,因美股反弹

* 金价继续从纪录高位回落,因风险意愿抬头

* 美国管理基金大幅降低净多头头寸

* 最大的黄金上市交易基金录得自1月底来最大规模的黄金外流

路透纽约/伦敦8月12日电---金价周五急挫1.5%,从上日触及的纪录高位进一步回落,因对较高风险资产的意愿升温,促使投资者在本周金价大涨後了结获利.

金价下跌,因全球股市上扬,受助于部份欧洲银行股的作空禁令,及美国零售销售数据不俗抵销了消费者信心数据疲弱的影响.美国公债价格上涨也损及金价.

美国期货监管机构的据数显示,管理基金大幅削减其在黄金期货和期权的净多头头寸14%,尽管金价上周劲升100美元,这暗示了一些基金选择结清多头头寸,了结获利.

尽管周五金价下跌,但本周金价仍上升约5%,录得11月初以来最大单周升幅,标普500指数连续第三周下跌,因担忧经济将再次陷入衰退.过去两周金价累计攀升多达13%.

在1951 GMT,现金货XAU=下跌1.4%,报每盎司1,741.61美元,盘中触及1,722.94美元的日内低位.金价年初迄今大涨22%.

美国12月黄金期货GCZ1收跌8.90美元,报每盎司1,742.60美元.成交量低于本周前几个交易日的旺盛交投,但和其30天均值一致.

周四,全球最大以黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)表示,录得自1月25日来最大单日流出,其持有的黄金减少23.6吨,以当前价格计算,相当于约13亿美元.分析师表示,上市交易基金的投资人了结获利.

现货银XAG=下滑1.1%,报39.09美元,现货铂金XPT=上升0.5%,报1,791.20美元,现货钯金涨0.7%,报743.22美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 日低 日高 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1742.60 -8.90 -0.5 1725.80 1770.90 189,456

COMEX白银期货 SIU1 39.114 0.445 1.2 38.215 39.235 30,892

COMEX铂金期货 PLV1 1796.70 4.30 0.2 1790.00 1808.00 5,733

COMEX钯金期货 PAU1 748.20 14.40 2.0 735.00 749.35 1,735

现货金 XAU= 1741.61 -24.29 -1.4 1723.95 1767.69

现货银 XAG= 39.090 0.430 1.1 38.230 39.180

现货铂金 XPT= 1791.20 9.20 0.5 1790.00 1801.25

现货钯金 XPD= 743.22 5.09 0.7 738.00 747.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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