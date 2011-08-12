〔美国债市〕10年期公债价格录得2008年底来涨幅最大的一周

* 10年期公债价格本周升幅为2008年12月来最大

* 投资人寻求较长期公债,因较短期公债收益率下挫

* 避险需求以及经济忧虑提振公债买盘

路透纽约8月12日电---美国指标10年期公债本周录得两年半来最大单周价格升幅,因预计经济放缓,且投资人臆测美联储可能推出新一轮刺激措施.

10年期公债收益率本周大跌30个基点,一度测试2008年12月录得的纪录低点,因投资人涌入美国公债市场这一为数不多的避险资产,尽管标普下调了美国评等.

美联储周二表示预计将再维持近零利率至少两年後,较短期公债回报受创,投资人也因此买入较长期公债.

"美联储将货币政策设下时间框架令短债投资人要开始寻求价值."法国兴业银行驻纽约美国公债交易员Sean Murphy:"看来需求集中在10年期公债."

10年期公债US10YT=RR升25/32,收益率由一周前的2.56%重挫至2.28%.

两年期公债US2YT=RR收益率本周大跌至0.18%,一周前为0.30%,3月时还有0.90%.

因欧洲债务危机蔓延至法国的银行,且短期融资市场也开始感受到压力,投资人从欧洲溃退,也令美国公债得益.

在数据显示美国8月初消费者信心大幅恶化,跌至1980年来最低水准後,公债价格扩大升幅.

**经济趋疲可能向美联储施压**

经济数据低迷令市场愈发臆测美联储将推出新一轮的购买公债计划,许多投资人预计计划焦点在扩大购买范围至较长期公债.

"如果你相信经济数据难以有强劲表现,那麽美联储就需要行动,实施新的政策或对资产负债表作出变动."法国兴业银行的Murphy表示.

"转变将是透过卖出短期资产,买入较长期资产来保持资产负债表规模,"他表示.

只有30年期公债US30YT=RR收益率仍离历史低点有很大距离.

美联储料不太可能扩大购买范围至30年公债.

10年期/30年期公债收益率差周五扩大至146基点,为11月来最宽,一周前为128基点.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-12/32 (+) 0.183

五年期公债US5YT=RR 102-22/32 (+10/32) 0.947

10年期公债US10YT=RR 99 (+27/32) 2.237

30年期公债US30YT=RR 100-29/32(+1-21/32) 3.700(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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