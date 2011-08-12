〔国际油市〕NYMEX原油期货连跌三周,因经济忧虑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 低迷的经济数据令衰退忧虑加重
* 零售销售上升未能改善悲观前景
* 投机客削减对NYMEX原油的利多押注-CFTC
路透纽约8月12日电---美国原油期货周五收低,结束两日连涨,因消费者信心下挫令稍早因7月零售销售跳升刺激的升势扭转.
本周美国原油期货收低,连跌三周,因消费者信心数据使得经济可能重陷衰退的担忧加重.
稍早在数据显示美国7月零售销售升至3月来最高水後,油价上涨.
油市跟随美股走势,美股也一度因零售销售数据带动走强,之後因消费者信心重挫而回落,不过美股尾盘乏力,勉强录得小涨.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货合约CLc1结算价跌0.34美元,或0.4%,报每桶85.38美元,交投区间为84.02-87.37美元.
本周,9月原油期货跌1.50美元或1.73%,连跌三周.
伦敦ICE布兰特原油期货LCU1结算价报108.03美元,升1美分,交投区间为106.86-109.16美元.本周跌1.34美元或1.23%,也是连跌三周.
NYMEX-9月取暖油期货HOU1收高,但本周跌3.8美分或1.29%,也是连续第三周下滑.
NYMEX-9月RBOB汽油期货收低,但本周升1.7美分或0.6%,结束两周跌势.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
9月原油 85.38 -0.34 -0.4% 84.02 87.37 321,131 502,092
10月原油 85.69 -0.35 -0.4% 84.34 87.71 81,050 173,915
9月RBOB汽油 2.8222 -0.0051 -0.2% 2.8072 2.8577 28,654 59,628
10月RBOB汽油 2.6607 0.0013 0.1% 2.6382 2.6893 23,582 44,569
9月取暖油 2.9037 0.0045 0.2% 2.8778 2.9378 38,180 66,383
10月取暖油 2.9105 0.0041 0.1% 2.8857 2.9435 20,228 30,321
ICE合约
9月布兰特 108.03 0.01 0.0% 106.86 109.16 170,655 223,108
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 597,083 1,039,787 669,376 1,580,041 257
汽油 73,596 145,677 113,767 248,825 3,046
取暖油 93,768 152,895 112,261 312,327 5,181 (完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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