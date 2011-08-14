《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月12日

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 103.23 +0.23 +0.22 4865170
搜狐 (SOHU.O) 80.45 +1.22 +1.54 1527690
网易 (NTES.O) 48.45 +1.86 +3.99 1038669
百度 (BIDU.O) 150.15 +2.00 +1.35 7496815
亚信科技 ASIA.O 11.09 -1.76 -13.70 1240871
侨兴环球电话 XING.O 1.09 +0.01 +0.93 584432
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.46 -0.06 -0.52 2874420
联电 (UMC.N) 1.90 -0.06 -3.06 1200442
日月光 (ASX.N) 4.54 -0.11 -14.34 448433
矽品精密 (SPIL.O) 4.40 -0.21 -4.56 2476806
和信超媒体 (GIGM.O) 1.00 +0.09 +9.89 223966
友达 (AUO.N) 4.73 -0.10 -2.07 408176
中华电信 (CHT.N) 33.51 +0.07 +0.21 132441
台湾国际航电 (GRMN.O) 31.32 +0.42 +1.36 763183
香港
中华网 CHINA.O 1.43 +0.04 +2.88 142512
中国移动 (CHL.N) 48.16 +0.16 +0.33 392873
中国联通 (CHU.N) 18.33 -0.16 -0.87 1006902
中国电信 (CHA.N) 60.31 -0.34 -0.56 25498
中芯国际 (SMI.N) 2.41 -0.08 -3.21 28918
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.04 +0.14 +3.59 20879
(完)
--整理 李爽
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)