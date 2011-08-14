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亚洲 | 2011年 8月 14日 星期日 10:35 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月12日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 103.23 +0.23 +0.22 4865170

搜狐 (SOHU.O) 80.45 +1.22 +1.54 1527690

网易 (NTES.O) 48.45 +1.86 +3.99 1038669

百度 (BIDU.O) 150.15 +2.00 +1.35 7496815

亚信科技 ASIA.O 11.09 -1.76 -13.70 1240871

侨兴环球电话 XING.O 1.09 +0.01 +0.93 584432

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.46 -0.06 -0.52 2874420

联电 (UMC.N) 1.90 -0.06 -3.06 1200442

日月光 (ASX.N) 4.54 -0.11 -14.34 448433

矽品精密 (SPIL.O) 4.40 -0.21 -4.56 2476806

和信超媒体 (GIGM.O) 1.00 +0.09 +9.89 223966

友达 (AUO.N) 4.73 -0.10 -2.07 408176

中华电信 (CHT.N) 33.51 +0.07 +0.21 132441

台湾国际航电 (GRMN.O) 31.32 +0.42 +1.36 763183

香港

中华网 CHINA.O 1.43 +0.04 +2.88 142512

中国移动 (CHL.N) 48.16 +0.16 +0.33 392873

中国联通 (CHU.N) 18.33 -0.16 -0.87 1006902

中国电信 (CHA.N) 60.31 -0.34 -0.56 25498

中芯国际 (SMI.N) 2.41 -0.08 -3.21 28918

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.04 +0.14 +3.59 20879

(完)

--整理 李爽

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