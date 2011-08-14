《美国经济焦点》8月消费者信心急剧恶化,但7月零售销售跃升

* 8月消费者信心指数降至1980年以来最低

* 受高就业、薪资停滞和股市大跌以及政治僵局拖累

* 7月零售销售增长0.5%,为四个月来最多

路透华盛顿/纽约8月12日电---美国消费者信心在8月初急剧恶化,降至三十多年以来的最低水平,此前7月零售销售增幅创四个月以来最高.

在高失业、薪资停滞、国会僵局以及股市大跌的影响下,消费者信心就如1980年衰退时期那样恶化,当时利率超过20%.

尽管如此,但美国消费者近几周保持消费,7月零售销售增幅达四个月来最高.

"人们消费和信心常常不符,"Pierpont Securities的首席经济分析师Stephen Stanley称."我怀疑情况是否像消费者信心数据显示的那样疲弱,但无疑人们在8月将更谨慎."

经历了极为动荡的一周後,美股周五收高,因零售销售数据鼓舞人心,影响盖过疲软的消费者信心数据.

不过"过去约10天的动荡没有使核心顾客群--中等收入家庭有任何理由感到更有信心,"J.C. Penney Co Inc (JCP.N)执行长Myron Ullman称.

参看消费者信心图表,请点选(r.reuters.com/cyt23s).

参看美国零售销售图表,请点选(U.S. retail sales: r.reuters.com/gut23s).

**政治僵局不利于消费者信心**

8月路透/密歇根大学消费者信心初值从7月的63.7降至54.9,连降三个月.

调查主管Richard Curtin在一份声明中称,失业率为9.1%,薪资增长缓慢,以及国会对美国提高债务上限的争议拖延,让消费者担心.

"在调查历史上,从来没有这麽多消费者同时提到政府的负面影响,"Richard Curtin称.

"这不只是觉得传统货币和财政政策举措所剩不多的简单感觉.是认识到政府无力或不愿行动."

8月初有75%的消费者预期经济不景气,略低于1980年的峰值82%.家庭添置耐用品或汽车的计划减少,回落到衰退时期的低水平.

"美国家庭无疑很难愿意在这种经济形势下添置大件,"J.C. Penney执行长Myron Ullman称.

Ullman称,第二季家具销售较上年同期下降20%.

据Kurt Salmon的餐馆消费记录(Restaurant Spending Trajectory)报告,目前消费者信心低靡说明,随着秋季到来,餐馆销售将下降.

"经济不确定性以及失业率居高不下继续影响消费者各类支出决定,"Kurt Salmon的餐饮业分析师称Todd Hooper称.

**美国7月零售销售跃升**

尽管消费者信心近几个月下滑,但美国7月零售销售创下3月以来最大增幅,缓解对美国可能重陷衰退的担忧.

美国商务部公布7月零售销售增长0.5%,符合分析师预期.6月数据上修至增长0.3%.

消费支出占美国经济活动的三分之二,该数据显示第三季或开局良好.

扣除汽车的销售增长0.5,远高于预期的增长0.2%.加油站销售增加1.6%,部分反映出燃料价格上涨,带动零售销售增长.

"整体数据显示,情况好坏不一,说明经济没有脱轨,"法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)的资深分析师Rudy Narvas称.

美股周五收高,初步显示最严重抛盘或结束的迹象.

道琼工业指数.DJI上涨125.71点,或1.13%,至11,269.02点.标准普尔500指数.SPX涨6.17点或0.53%,至1,178.81点.

美国上半年经济增长不佳,失业率仍然高企,令人更加担忧复苏之路可能坎坷不平,并触发对美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能进一步放松货币政策的预期.(完)