《美国经济焦点》8月消费者信心急剧恶化,但7月零售销售跃升

全球贵金属：2月3日SPDR黄金持仓增加0.41%，或3.29吨
路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量增加0.41%至814.51吨，周四为811.22吨。
* 8月消费者信心指数降至1980年以来最低
* 受高就业、薪资停滞和股市大跌以及政治僵局拖累
* 7月零售销售增长0.5%,为四个月来最多
路透华盛顿/纽约8月12日电---美国消费者信心在8月初急剧恶化,降至三十多年以来的最低水平,此前7月零售销售增幅创四个月以来最高.
在高失业、薪资停滞、国会僵局以及股市大跌的影响下,消费者信心就如1980年衰退时期那样恶化,当时利率超过20%.
尽管如此,但美国消费者近几周保持消费,7月零售销售增幅达四个月来最高.
"人们消费和信心常常不符,"Pierpont Securities的首席经济分析师Stephen Stanley称."我怀疑情况是否像消费者信心数据显示的那样疲弱,但无疑人们在8月将更谨慎."
经历了极为动荡的一周後,美股周五收高,因零售销售数据鼓舞人心,影响盖过疲软的消费者信心数据.
不过"过去约10天的动荡没有使核心顾客群--中等收入家庭有任何理由感到更有信心,"J.C. Penney Co Inc (JCP.N)执行长Myron Ullman称.
参看消费者信心图表,请点选(r.reuters.com/cyt23s).
参看美国零售销售图表,请点选(U.S. retail sales: r.reuters.com/gut23s).
**政治僵局不利于消费者信心**
8月路透/密歇根大学消费者信心初值从7月的63.7降至54.9,连降三个月.
调查主管Richard Curtin在一份声明中称,失业率为9.1%,薪资增长缓慢,以及国会对美国提高债务上限的争议拖延,让消费者担心.
"在调查历史上,从来没有这麽多消费者同时提到政府的负面影响,"Richard Curtin称.
"这不只是觉得传统货币和财政政策举措所剩不多的简单感觉.是认识到政府无力或不愿行动."
8月初有75%的消费者预期经济不景气,略低于1980年的峰值82%.家庭添置耐用品或汽车的计划减少,回落到衰退时期的低水平.
"美国家庭无疑很难愿意在这种经济形势下添置大件,"J.C. Penney执行长Myron Ullman称.
Ullman称,第二季家具销售较上年同期下降20%.
据Kurt Salmon的餐馆消费记录(Restaurant Spending Trajectory)报告,目前消费者信心低靡说明,随着秋季到来,餐馆销售将下降.
"经济不确定性以及失业率居高不下继续影响消费者各类支出决定,"Kurt Salmon的餐饮业分析师称Todd Hooper称.
**美国7月零售销售跃升**
尽管消费者信心近几个月下滑,但美国7月零售销售创下3月以来最大增幅,缓解对美国可能重陷衰退的担忧.
美国商务部公布7月零售销售增长0.5%,符合分析师预期.6月数据上修至增长0.3%.
消费支出占美国经济活动的三分之二,该数据显示第三季或开局良好.
扣除汽车的销售增长0.5,远高于预期的增长0.2%.加油站销售增加1.6%,部分反映出燃料价格上涨,带动零售销售增长.
"整体数据显示,情况好坏不一,说明经济没有脱轨,"法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)的资深分析师Rudy Narvas称.
美股周五收高,初步显示最严重抛盘或结束的迹象.
道琼工业指数.DJI上涨125.71点,或1.13%,至11,269.02点.标准普尔500指数.SPX涨6.17点或0.53%,至1,178.81点.
美国上半年经济增长不佳,失业率仍然高企,令人更加担忧复苏之路可能坎坷不平,并触发对美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能进一步放松货币政策的预期.(完)
--编译 王丽鑫;审校 李爽
路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量增加0.41%至814.51吨，周四为811.22吨。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。