〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连升三日,未来数月或承压

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
路透伦敦8月12日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五连续第三日上扬,因铁矿石和煤炭货运活动提供支撑.
经纪商表示,金融震荡升温、银行融资趋紧和船只供应快速增加所带来的影响,在未来几个月中将令干散货运费持续承压.
波罗的海乾散货运价指数上涨0.78%或10点,至1,287点.
本月稍早,该指数在连跌18个交易日後创下逾三个月最低.该指数走势一直不稳,今年已下跌近30%.对全球经济体质的担忧意味着,干散货船主将经历更多艰难甚至是破产.
分析师表示,由于宏观经济形势愈发不利,对干散货船运公司的信贷可能趋紧,或也冲击该行业.
"信贷紧张的威胁隐现,但愿只是个威胁而已,"船运协会BIMCO首席船运分析师Peter Sand表示."这可能损及干散货市场."
波罗的海海岬型船运价指数.BACI上扬0.82%,平均获利升至10,642美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
"海岬型船和巴拿马型船下周可能有不错表现.尤其是,中国的热能煤需求依然非常强劲,将增加中国热能煤货运活动,"Commodore的Landsberg表示.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI扬升1.27%,该型船舶日平均获利为12,149美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)
--编译 李爽;审校 王丽鑫
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
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0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)