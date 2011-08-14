〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连升三日,未来数月或承压

路透伦敦8月12日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五连续第三日上扬,因铁矿石和煤炭货运活动提供支撑.

经纪商表示,金融震荡升温、银行融资趋紧和船只供应快速增加所带来的影响,在未来几个月中将令干散货运费持续承压.

波罗的海乾散货运价指数上涨0.78%或10点,至1,287点.

本月稍早,该指数在连跌18个交易日後创下逾三个月最低.该指数走势一直不稳,今年已下跌近30%.对全球经济体质的担忧意味着,干散货船主将经历更多艰难甚至是破产.

分析师表示,由于宏观经济形势愈发不利,对干散货船运公司的信贷可能趋紧,或也冲击该行业.

"信贷紧张的威胁隐现,但愿只是个威胁而已,"船运协会BIMCO首席船运分析师Peter Sand表示."这可能损及干散货市场."

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上扬0.82%,平均获利升至10,642美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

"海岬型船和巴拿马型船下周可能有不错表现.尤其是,中国的热能煤需求依然非常强劲,将增加中国热能煤货运活动,"Commodore的Landsberg表示.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI扬升1.27%,该型船舶日平均获利为12,149美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)