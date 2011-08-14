《美债一周展望》经济数据或再成重头戏,左右债市走势

* 若投资者冒险意愿升温,公债收益率或上升

* 工业生产数据将受关注

* 新一周的一周初请失业金数据恰逢政府就业调查周

路透纽约8月12日电---债务上限之争和标普下调评级过後,在债券投资者尽力厘清美国经济可能的经济前景之际,未来一周经济数据将成重头戏.

若数据表明经济形势强于预期,可能激励投资者购买风险较大资产,这样或需会导致避险性美国公债价格下跌,收益率(殖利率)上升.

相反,若显示经济形势萎靡不振,将打压风险投资意愿,令美国公债受到青睐,从而使其收益率再度下滑.

若经济数据强劲,那麽美国联邦储备理事会(美联储,FED)扩大货币宽松政策的可能性将有所下降,而疲弱数据则可能加强美联储考虑采取新的货币宽松政策或延续本已实施的宽松路线的预期.

美联储主席贝南克8月26日将在堪萨斯联储会议上发表讲话,届时料将对可能实施第三轮量化宽松举措问题提供更多线索.

简言之,投资者确实在努力判断今年的情况是否与2008年相同,而答案是否定的,Decision Economics资深分析师Cary Leahey表示.

"在杠杆,金融创新(信贷衍生品),和贪欲作用的25年之後,我们在2007至2009年间经历了75年一遇的信贷和经济萎缩,因此股市重挫,市场冻结,"他说.眼下的形势更多的是"典型的"股市修正,市场并未失灵,他说.

经济数据虽然有好有坏,但却构成了股市巨大波动的部分原因,债市也因此受到影响.

在投资者解读经济报告,并做出相应回应时,这种模式未来一周可能持续.

Leahey称,有关经济活动的报告可能看起来欠佳,但核心通胀将温和.

德意志银行证券首席美国分析师Joseph LaVorgna表示,未来一周公布的数据将提供"近期经济走势的一点明晰线索",市场关注点可能从"货币政策和市场波动转向制造业,楼市和通胀."

据路透调查,周一公布的纽约联储8月制造业指数料将持平.将于周四公布的费城联储8月制造业指数料达4.0,与7月的3.2相比变化不大.

7月工业生产数据可能显示,工业活动较前月上升0.4%,6月为微升0.2%.

将于周二公布的住房开工率可能对债券价格影响不大,因迄今楼市开工率一直低迷,已经习以为常.据路透调查,7月成屋销售年率料温和上升至490万户,6月为477万户,仍低于过去十年平均570万户的水平.

美联储周二表示,其认为未来几季物价将稳定在"符合美联储双重使命的水准或略低".

Lavorgna称,周三将公布的生产者物价指数(PPI)可能反映这一点.路透调查分析师认为整体PPI将持平,扣除食品和能源的PPI将上升0.2%.但潜在压力仍较大,这种趋势已传输至消费者物价指数(CPI)数据中.路透调查显示,周四将公布的7月消费者物价指数料上升0.2%,6月为下降0.2%.

但市场更重视的是扣除食品和能源的核心CPI.该指数料上升0.2%,6月为升0.3%.

债市将密切关注美国劳工部公布的一周初请失业金数据.初请失业金人数最近几周呈下降趋势,8月6日止当周降至39.5万人.路透调查分析师预计,8月13日当周料将升至40万人.

另一项关注的数据将是7月经济领先指标,路透调查显示该指标料上升0.2%,低于6月0.3%的升幅.(完)

--编译 李爽;审校 王丽鑫

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