〔货币市场〕美元融资虽仍艰难,但紧张趋势略有缓解

路透纽约8月12日电---欧洲银行股卖空禁令周五缓解该区域金融业压力,不过欧洲银行借入美元仍然艰难.

卖空禁令提振法国金融股反弹,整个欧洲股市信心回升.禁令还使法国银行业者借入美元的成本以及发行债券成本上涨速度放慢.

在欧元/美元的外汇互换市场上,三个月期互换利率EURCBS3M=ICAP为负86个基点,周四为负91个基点.

"这显示紧张程度略有缓解,"RBS证券的短期市场和期货策略师Jim Lee称.

法国及欧系银行已进入外汇市场以获得美元,因鲜有美国投资者愿意购买他们的商业票据、定期存单和美元定价证券.

三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=升至四个月高位0.29006%,周四为0.28617%.该指标是全球350兆(万亿)美元金融产品市场的基准利率.(完)

--编译 王丽鑫;审校 李爽

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