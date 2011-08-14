《一周市场焦点》股价虽便宜,但还不能高兴得太早

全球贵金属：2月3日SPDR黄金持仓增加0.41%，或3.29吨
路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量增加0.41%至814.51吨，周四为811.22吨。
记者 Natsuko Waki; 编译 李爽
路透伦敦8月12日电---在避险占据主导的市场经历了大起大落的一周後,全球股市似乎明显价格便宜,但这能否说服投资者重新杀回股市呢?
全球股市深幅下挫,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)全球股指.MIWD00000PUS触及11个月低点,在不到两星期的时间内大跌15%.该指数较5月所及三年高位大跌逾20%,陷入熊市状态.
据路透数据,MSCI指数未来12个月股市盈利率略高过10%,为2009年1月以来最高,是10年期美国公债收益率(殖利率)的五倍还多.但即便估值这样具有吸引力,但在动荡时期也不会太令人安心.在12日当周尾端出现压力释放後的上涨後,仍谨慎看待美国经济减速和欧元区银行体系问题的投资者,仍有可能进一步抛售.
"当恐惧笼罩市场,估值从来都不是一个合适的工具.估值在理解下行和潜在上行趋势方面非常有用.但不会帮助你决定市场是否已经见底,"英国Portfolio Management和Rothschild Wealth Management & Trust公司主管Rupert Howard表示.
"我们要看决策者的动向,这种处境总是很危险...波动非常剧烈.使得做决定变得非常困难,有时按兵不动确实是上上策."
据路透理柏数据,在8月10日止当周投资者美国股市基金净流出144亿美元,为2010年5月以来最大净赎回规模.
由于英国和德国等超过10个发达国家股市,未来12个月的市盈率不到10%,一些投资者看到了投资价值.
贝莱德(BLK.N)周二表示,其将利用金市和债市的获利在全球股市下跌行情中寻找低吸机会.
浏览盈利率和债市收益率图表,请点选(link.reuters.com/nat23s).
浏览发达国家股市估值,请点选(link.reuters.com/ved23s).
**融资压力**
投资者对货币市场融资压力的迹象也异常敏感,货币市场是2007年信贷危机爆发时首先开始恶化的领域之一.
过去一周,银行间市场显示出紧张迹象,但程度弱于信贷危机最严重时期混乱局面.
外汇互换市场,一年期日圆伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)与美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)互换利差周五触及55个基点,为2008年金融危机以来最扩,较前一周扩大13个基点.
交易员表示,欧洲银行业能获得隔夜至一周的短期美元贷款,但在该期限外,其他银行对于向谁放贷变得更加挑剔.
这促使需要融资的欧系银行转向外汇远期和互换满足需求,导致外汇互换中美元溢价大幅拓宽,尤其是欧元和日圆市场.
一些欧洲监管机构以禁止卖空金融股来应对这种紧张趋势,安抚股市.
美国资金管理机构GMO首席投资总监Jeremy Grantham仍主攻带来稳定回报的优质股票.
"我将继续加码优质股票...他们的定价不会带来巨大财富,但会带来约4-5%的实质回报,"Grantham在给客户的一份报告中称.
"至于全球其他股市,吸引力良莠不齐.以标普500指数为例,在我们看来,不应超过950点,"
"整体来说,避险似乎是不错的想法,"他说.(完)
--译文审校 王丽鑫
路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量增加0.41%至814.51吨，周四为811.22吨。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)
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