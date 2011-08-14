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市场报道 | 2011年 8月 14日 星期日 15:23 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜8月9日持仓报告(表)

路透8月12日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年8月9日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(128,475口)

34,375 23,514 12,032 66,705 76,240 113,112 111,786 15,363 16,689

较8月2日变动(减少27,614口)

-16,661 -3,259 -7,687 -591 -17,275 -24,939 -28,221 -2,675 607

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.8 18.3 9.4 51.9 59.3 88.0 87.0 12.0 13.0

各类交易商数量(总计为181家)

57 50 48 51 49 132 136(完)

--编译 王丽鑫;审校 李爽

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