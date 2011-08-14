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市场报道 | 2011年 8月 14日 星期日 15:22 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金8月9日持仓报告(表)

路透8月12日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年8月9日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(510,223口)

259,388 55,815 14,425 163,472 412,678 437,285 482,918 72,938 27,305

较8月2日变动(减少19,180口)

-32,586 11,016 -1,289 8,458 -29,970 -25,417 -20,243 6,237 1,063

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

50.8 10.9 2.8 32.0 80.9 85.7 94.6 14.3 5.4

各类交易商数量(总计为366家)

213 76 73 51 57 296 177(完)

--编译 王丽鑫;审校 李爽

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