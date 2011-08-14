〔CFTC报告〕COMEX期金8月9日持仓报告(表)

全球贵金属：2月3日SPDR黄金持仓增加0.41%，或3.29吨
路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量增加0.41%至814.51吨，周四为811.22吨。
路透8月12日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年8月9日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(510,223口)
259,388 55,815 14,425 163,472 412,678 437,285 482,918 72,938 27,305
较8月2日变动(减少19,180口)
-32,586 11,016 -1,289 8,458 -29,970 -25,417 -20,243 6,237 1,063
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
50.8 10.9 2.8 32.0 80.9 85.7 94.6 14.3 5.4
各类交易商数量(总计为366家)
213 76 73 51 57 296 177(完)
--编译 王丽鑫;审校 李爽
路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量增加0.41%至814.51吨，周四为811.22吨。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。