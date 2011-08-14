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市场报道 | 2011年 8月 14日 星期日 15:22 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货8月9日持仓报告(表)

路透8月12日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至8月9日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,564,480口)

325,259 189,541 426,522 717,466 882,939 1469247 1499002 95,233 65,478

较8月2日变动(增加35,502口)

-4,578 7,080 27,640 7,694 -8,064 30,756 26,656 4,746 8,846

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

20.8 12.1 27.3 45.9 56.4 93.9 95.8 6.1 4.2

各类交易商数量(总计为335家)

126 88 157 92 103 295 284(完)

--编译 王丽鑫;审校 李爽

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