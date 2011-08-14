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市场报道 | 2011年 8月 14日 星期日 15:21 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货8月9日持仓报告(表)

路透8月12日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年8月9日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(142,543口)

52,309 21,760 5,853 71,455 103,923 129,617 131,536 12,926 11,007

较8月2日变动(减少1,904口)

-373 -265 -898 -154 -1,290 -1,425 -2,453 -479 549

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.7 15.3 4.1 50.1 72.9 90.9 92.3 9.1 7.7

各类交易商数量(总计为238家)

95 65 52 50 63 170 156(完)

--编译 王丽鑫;审校 李爽

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