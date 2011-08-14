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市场报道 | 2011年 8月 14日 星期日 15:20 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货8月9日持仓报告(表)

路透8月12日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年8月9日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(499,834口)

156,609 61,414 46,758 249,407 319,004 452,774 427,176 47,060 72,658

较8月2日变动(减少12,548口)

-20,393 3,190 -1,118 13,872 -19,637 -7,639 -17,565 -4,909 5,017

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.3 12.3 9.4 49.9 63.8 90.6 85.5 9.4 14.5

各类交易商数量(总计为526家)

175 121 138 104 191 344 404(完)

--编译 王丽鑫;审校 李爽

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