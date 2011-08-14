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市场报道 | 2011年 8月 14日 星期日 15:19 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货8月9日持仓报告(表)

路透8月12日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年8月9日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,224,921口)

452,171 90,796 99,897 533,871 803,769 1085939 994,462 138,982 230,459

较8月2日变动(减少9,710口)

3,474 -4,690 4,626 -15,884 -7,463 -7,784 -7,527 -1,926 -2,183

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.9 7.4 8.2 43.6 65.6 88.7 81.2 11.3 18.8

各类交易商数量(总计为815家)

222 148 170 203 372 519 618(完)

--编译 王丽鑫;审校 李爽

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