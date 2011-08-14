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市场报道 | 2011年 8月 14日 星期日 15:20 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货8月9日持仓报告(表)

路透8月12日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年8月9日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(424,160口)

77,457 116,982 63,348 245,069 181,592 385,874 361,922 38,286 62,238

较8月2日变动(减少7,444口)

1,445 -402 -116 -6,577 -4,828 -5,248 -5,346 -2,196 -2,098

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

18.3 27.6 14.9 57.8 42.8 91.0 85.3 9.0 14.7

各类交易商数量(总计为394家)

111 138 135 84 118 286 318(完)

--编译 王丽鑫;审校 李爽

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