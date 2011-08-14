《美股一周展望》未来一周市场或平静,股市虽存有支撑但技术面偏弱

记者 Caroline Valetkevitch; 编译 李爽

路透纽约8月12日电---在股市创两年半以来最差三周表现後,遭受重创的股市投资者下周将寻求镇定地回归市场.

随着8月5日美国信贷评级的冲击过去,投资者将侧重于美国经济前景,以及欧洲决策者可能能够抑制欧元区债务危机的迹象.

投资者的广泛恐慌情绪本周令市场经历了过山车式的走势,大幅下跌之後差不多全数收复失地,成交量也放大.这是2008年10月以来成交最忙碌的一周.

尽管投资者仍在跌势中寻找底部,但该指数周四和周五扬升,波动趋缓.自7月22日以来,此轮跌势使标普500指数跌去12.4%.

这种走势或许为股市带来较平静的一周,尤其是若经济数据显示美国不会迈入另一轮经济衰退,策略师称.

"显示经济不会滑入衰退的些许经济数据,都会为未来一周市场开始恢复平静打下基础,"Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo称.标普500指数过去15天有11天下跌,三周跌幅累计为12.4%.

下周将公布楼市和制造业数据,其中包括纽约联储和费城联储制造业指数,以及成屋销售数据.

供应管理协会(ISM)制造业报告7月降至两年最低,略高于荣枯分水岭.之後的ISM报告还显示,美国服务业增速意外下降.其他最近公布的数据也表明,经济仍在复苏.

美国商务部周五公布数据还显示,7月零售销售创四个月来最大涨幅,这成为股市上涨的催化因素.

"我们认为,美国宏观经济前景恶化令我们陷入这种困境,但或会将我们解救出去,"巴克莱资本国际美国股市投资策略部主管Barry Knapp表示.

"若果真如此...股市至少会重回1,250-1,350区间,即3月至这波跌势间的交易区间."

本周市场零售业财报是少有的亮点.Kohl's Corp (KSS.N)业绩超过预估,并提高全年获利预估.

汤森路透数据显示,第二季获利成长料达11.8%,许多分析师认为这种强劲增势仍是股市後市走势的支撑因素.

据汤森路透数据,标普500指数市盈率为10.46%,以历史标准衡量较便宜.

一些策略师认为,这样低价的股市表明,股市仍具吸引力,尤其是相比美国公债,但其他策略师则认为,未来获利预期可能恶化.

除了对美国经济前景的担忧以外,市场仍在担心欧洲债务危机.

投资者在期待下周法国总统萨科齐和德国总理梅克尔的会谈,他们料将讨论如何使欧元区在应对危机方面的工作更有效.

**技术面疲弱**

技术面看,市场仍然疲弱.

"多数技术分析师都认为,长期市场周期已经破坏,因两年期上行趋势已经打破,月度指标转为下行,许多个股跌破关键的长期支撑水准,成交扩大,"RBC Capital Markets分析师周五在一份研究报告中指出.

Delta全球资产管理公司首席技术策略师Bruce Zaro本周表示,市场下行可能并未结束的一个迹象就是,衡量52周高位与52周低位对比的一项指标较低.(完)

--译文审校 王丽鑫

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