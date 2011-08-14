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亚洲 | 2011年 8月 14日 星期日 16:08 BJT

〔全球汇市〕8月9日止当周IMM投机客对美元的空头押注削减逾半--CFTC

路透纽约8月12日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周投机客美元空头部位减持逾一半至1月以来最低.

8月9日止当周,美元净空头部位降至116.1亿美元,前一周为248亿美元.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

8月9日当周 8月2日当周

多头仓位 53,386 78,855

空头仓位 11,237 20,022

净仓位 42,149 58,833

欧元(125,000欧元为1口)

8月9日当周 8月2日当周

多头仓位 49,029 58,313

空头仓位 57,302 56,550

净仓位 -8,273 1,763

英镑(62,500英镑为1口)

8月9日当周 8月2日当周

多头仓位 41,290 43,266

空头仓位 41,045 38,127

净仓位 245 5,139

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

8月9日当周 8月2日当周

多头仓位 14,449 25,593

空头仓位 9,794 13,252

净仓位 4,655 12,341

加元(100,000加元为1口)

8月9日当周 8月2日当周

多头仓位 38,872 57,482

空头仓位 15,168 16,445

净仓位 23,704 41,037

澳元(100,000澳元为1口)

8月9日当周 8月2日当周

多头仓位 40,840 91,352

空头仓位 11,824 15,754

净仓位 29,016 75,598

(完)

--编译 李爽;审校 王丽鑫

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