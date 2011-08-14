《汇市一周展望》欧元和美元兑瑞郎下周可能进一步上涨

* 瑞郎兑欧元和美元下滑,不太可能实施钉住汇率

* 汇市基金经理仍厌恶风险

* 最近一周投机客削减美元空头押注

路透纽约8月12日电---欧元和美元兑瑞郎下周可能延续升势,因投资人对瑞士央行可能采取措施放缓瑞郎升势保持谨慎.

欧元和美元兑瑞郎在过去两日大涨约7%.周四,瑞士央行表示可能将瑞郎汇率钉住欧元,促使欧元和美元兑瑞郎录得历来最大升幅.

尾盘意大利内阁批准了撙节计划对欧元买盘也有贡献,欧元兑瑞郎大涨达2%.

而日圆兑美元周五在接近纪录高位的窄幅区间内徘徊,因市场对日本可能干预抑制日圆升势保持警惕.

下周日圆预计将保持在窄幅区间波动,投资人不愿测试日本抑制日圆升势的决心.

鉴于波动的幅度,投资人仍关注瑞郎交叉盘走势.

苏黎世Quaesta Capital高级市场分析师兼投资组合经理人Pablo Frei表示,鉴于瑞士央行近期声明,投资人对推高瑞郎变得愈发谨慎.

"他们在问自己,是否瑞郎目前水准仍值得投资人买入."

整体而言,Frei表示,下周欧洲或美国的消息应影响汇市,由Quaesta追踪的汇市基金经理仍普遍厌恶风险,作空欧元和澳元,作多日圆.

"投资人希望欧美情势有改善,所以他们不必再考虑瑞郎."Frei称.

**瑞郎估值过高**

纽约尾盘,欧元兑瑞郎EURCHF=EBS升0.2%,报1.10780瑞郎,从周二在电子交易平台EBS上触及的纪录低点1.0075瑞郎反弹,尽管最近上涨,但欧元/瑞郎今年迄今仍下挫11.3%,本月跌幅约2.6%.

根据高盛预估,瑞郎已经成为估值过高最严重的货币,比巴西雷亚尔更昂贵.本周瑞郎一度估值过高71%.

欧元/瑞郎的隐含波动率周五在震荡交投中上升,因欧元/瑞郎由跌转升.一个月欧元/瑞郎隐含波动率EURCHF1MO=由周四的22.25%升至22.65%,但低于周二触及的32%纪录高位.

**对钉住汇率存疑**

随着市场消化瑞郎钉住汇率的可能性,多数市场人士对此存疑.

分析师认为目前而言钉住汇率不太可能.交易商曾指臆测称欧元/瑞郎钉住汇率将定在1.15瑞郎.

"如果瑞士央行承诺钉住汇率,无论是在目前水准,还是更高,他们的干预行动将会是无限的.如果钉住的水准越高,就需要更多的干预来维持."法国巴黎银行驻纽约高级汇市策略师Ray Attrill表示.

美元/瑞郎CHF=EBS升2.0%,报0.77740瑞郎,但今年迄今仍挫16.7%,本月迄今跌1.8%.

美元/日圆JPY=EBS持平,报76.820日圆,离3月中触及的历史低点76.250日圆不远.日本财务大臣野田佳彦周五称,若汇率单边走势持续,将检视各种备选措施.[ID:nCN1895159]

法国巴黎银行的Attrill表示,鉴于没有迹象显示联合干预,美元/日圆将破底的可能性很高."日本央行单方面干预可能难以有效抑制"美元大跌.

欧元/美元EUR=EBS持稳,报1.42489美元,回吐稍早因数据显示美国8月初消费者信心恶化带动的升幅.

投机商已经转为作空欧元,净空头合约达8,273口.(完)

--编译 李军;审校 母红

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