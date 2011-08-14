《美国经济焦点》美联储对国内经济形势意见分歧,立场双方各抒己见＝3

杜德利对美国经济的评估似乎符合美国公开市场委员会(FOMC)多数委员的观点.FOMC周二表示,经济复苏的下行风险需要采取进一步宽松政策.

"FOMC本周稍早发布的声明对美国经济形势做出了悲观评估,"杜德利表示.

他在周二的声明後并未进一步阐述美联储的政策,但表示市场利率通常会下滑,应有助于对经济活动和就业再提供一些支撑."

一周前,交易商表示,他们预计美联储在2013年第一季前都不会加息.现在他们将加息时间的预期推迟至2013年9月.

纽约联储总裁杜德利与美联储主席贝南克和副主席叶伦一样,是美联储最具影响力的决策者之一.