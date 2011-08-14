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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 07:34 BJT

《美国经济焦点》美联储对国内经济形势意见分歧,立场双方各抒己见＝3

杜德利对美国经济的评估似乎符合美国公开市场委员会(FOMC)多数委员的观点.FOMC周二表示,经济复苏的下行风险需要采取进一步宽松政策.

"FOMC本周稍早发布的声明对美国经济形势做出了悲观评估,"杜德利表示.

他在周二的声明後并未进一步阐述美联储的政策,但表示市场利率通常会下滑,应有助于对经济活动和就业再提供一些支撑."

一周前,交易商表示,他们预计美联储在2013年第一季前都不会加息.现在他们将加息时间的预期推迟至2013年9月.

纽约联储总裁杜德利与美联储主席贝南克和副主席叶伦一样,是美联储最具影响力的决策者之一.

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二与达拉斯联邦储备银行总裁费希尔、费城联邦储备银行总裁普洛瑟持反对态度.後两位都没有说明其反对观点的原因.

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