更正:《美国经济焦点》美联储对国内经济形势意见分歧,立场双方各抒己见

(更正:因译文有误,内文倒数第二段应改为....此前14个交易日"有11日下跌",非"累计跌幅达11%")

* 美联储官员继周二采取放宽举措後打破沉默

* 杜德利调降对经济成长预估

* 明尼亚波利斯联储总裁为其异见辩护,称通胀上升

路透芝加哥8月12日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)一位高层决策者周五表示,其已经调降对经济成长预估,但另一位官员则认为经济无需新的货币刺激举措,凸显美联储内部的分歧局面.

美联储周二强化其超宽松货币政策承诺,许诺近零利率政策将持续至2013年中期.

美联储还表示,其在考虑提振经济复苏的其他选项.有三位美联储官员投票反对这一决定,为1992年来持反对意见人数最多的一次.

明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔周五罕见地发布了一份声明,为其异见辩护,称美联储上次放宽政策以来通胀上升且失业率下降,意味着无需采取更多举措.

柯薛拉柯塔在声明中称,"我不认为推行更多宽松货币政策是应对这些经济变化的恰当之举."此项声明公布于明尼阿波利斯联储网站(here).

失业率仍然"居高不下,"他表示,"宏观经济数据的进展并未反映出现在需要采取比2010年11月更宽松的货币政策."2010年11月美联储开始推行6,000亿美元的购债计划,并于今年6月结束.

6月核心个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期上涨1.3%,上年12月曾创下上升0.9%的增幅低点.7月失业率降至9.1%,上年同期触及略高于10%的高点.

**杜德利为FOMC辩解**

但纽约联邦储备银行总裁杜德利在纽约新闻简报会上强调,2011年上半年经济增长令人失望.杜德利周二投票赞成当前的宽松货币政策.

尽管他表示预计经济不会陷入二次衰退,但也暗示,就业市场恶化,家庭开支趋平,及楼市"萧条"等因素将阻碍下半年经济强劲回温.

杜德利对美国经济的评估似乎符合美国公开市场委员会(FOMC)多数委员的观点.FOMC周二表示,经济复苏的下行风险需要采取进一步宽松政策.

"FOMC本周稍早发布的声明对美国经济形势做出了悲观评估,"杜德利表示.

他在周二的声明後并未进一步阐述美联储的政策,但表示市场利率通常会下滑,应有助于对经济活动和就业再提供一些支撑."

一周前,交易商表示,他们预计美联储在2013年第一季前都不会加息.现在他们将加息时间的预期推迟至2013年9月.

纽约联储总裁杜德利与美联储主席贝南克和副主席叶伦一样,是美联储最具影响力的决策者之一.

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二与达拉斯联邦储备银行总裁费希尔、费城联邦储备银行总裁普洛瑟持反对态度.後两位都没有说明其反对观点的原因.

美联储在政策上的高度分歧是否会阻止贝南克在经济更加恶化时进一步放宽政策,目前还不确定.近期美国经济数据喜忧参半,美国消费者信心在8月初急剧恶化,降至三十多年以来的最低水平,但7月零售销售增幅创四个月以来最高.[ID:nCN1897491]

柯薛拉柯塔指出,他发表声明作为透明度承诺的一部分,称之为"政策构成必不可少的部分."他拒绝对声明以外的内容发表评论.

美联储决策者是在美国股市结束一周剧烈动荡走势之际发表讲话的.之前标准普尔调低美国债信评级且市场依然担忧欧洲的债务危机.

标准普尔500指数.SPX振荡幅度在周四连续第四个交易日超过4%,该指数在此前14个交易日有11日下跌.

杜德利形容情况"不稳定",并称上周五标准普尔调降美国债信评级是"发出警讯",将有助于美国增强对长期财政整固的承诺.(完)