《欧洲金融焦点》金融股卖空禁令彰显决策者、业内及市场多方分歧

* 颁布禁令的有法国、意大利、西班牙和比利时

* 禁止卖空金融股

* 为压制谣言,维护公平交易环境

* 英国和美国曾在2008年危机时采取类似举措

* 业内及学术人士认为禁令基本无效

路透巴黎/米兰8月12日电---欧洲部分国家禁止卖空金融股後,周五银行股上涨并提振欧洲股市走高,同时多国及其监管当局又纷纷提出其他建议.

有关高负债国家及其部分大银行财务堪忧且有融资之需的传言令市场经历了跌宕起伏的一周,此後法国、意大利、西班牙和比利时都颁布了卖空禁令,具体内容各有不同.

英国、荷兰及奥地利表示没看到有采取行动的必要,德国表示将推动在欧洲范围内实施裸卖空禁令.