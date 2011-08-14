《欧洲金融焦点》金融股卖空禁令彰显决策者、业内及市场多方分歧

全球贵金属：2月3日SPDR黄金持仓增加0.41%，或3.29吨
路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量增加0.41%至814.51吨，周四为811.22吨。
* 颁布禁令的有法国、意大利、西班牙和比利时
* 禁止卖空金融股
* 为压制谣言,维护公平交易环境
* 英国和美国曾在2008年危机时采取类似举措
* 业内及学术人士认为禁令基本无效
路透巴黎/米兰8月12日电---欧洲部分国家禁止卖空金融股後,周五银行股上涨并提振欧洲股市走高,同时多国及其监管当局又纷纷提出其他建议.
有关高负债国家及其部分大银行财务堪忧且有融资之需的传言令市场经历了跌宕起伏的一周,此後法国、意大利、西班牙和比利时都颁布了卖空禁令,具体内容各有不同.
英国、荷兰及奥地利表示没看到有采取行动的必要,德国表示将推动在欧洲范围内实施裸卖空禁令.
欧盟执委会称,若达成欧洲框架会更有效果,欧洲证券和市场管理局局长敦促决策者"尽快"采用针对卖空行为的欧洲统一规定.
路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量增加0.41%至814.51吨，周四为811.22吨。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。