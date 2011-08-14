《欧洲金融焦点》意大利呼吁推行欧元债券,英国支持财政联盟

* 意大利经济部长特雷蒙蒂希望发行欧元债券,德国不同意

* 希腊称欧元债券本可抵御债务危机

* 德国约三分之一的人预计,欧元将在10年内消失

路透罗马8月13日电---在法德两国下周举行峰会之前,意大利经济部长特雷蒙蒂再次呼吁欧元区应更协调的应对欧元区债务危机,包括发行欧元债券.

特雷蒙蒂重提联合发行欧元债券的构想,并称这是是欧债危机的"首要解决方案".此举实际上将把单个国家的债务分摊到区内各国头上.

他于周六表示,"如果一早就推行了欧元债券,我们也不会走到如今这步田地."

但这个构想却被德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)当即否决,他表示,欧元债券会通过削弱成员国的财政纪律而削弱欧元的基础.