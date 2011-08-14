《美国上市公司业绩公布日程表》--8月15日-8月22日

港报社评：特朗普小圈子决策，恐擦枪走火--经济日报2月6日
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
汤森路透8月12日电---以下为标准普尔500企业中将于8月15日-8月22日公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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8/15 AMC Q3 安捷伦科技(Agilent Technologies) (A) 0.73 13 0.54
8/15 Q4 雅诗兰黛(Estée Lauder) (EL) 0.24 18 0.29
8/15 Q2 Lowes Companies Inc (LOW) 0.66 24 0.58
8/15 Q4 Sysco Corp (SYY) 0.57 9 0.57
8/16 AMC Q3 Analog Devices Inc ADI 0.74 23 0.65
8/16 Q2 2012 戴尔(Dell Inc.) DELL.O 0.49 34 0.32
8/16 Q2 家得宝(Home Depot) (HD) 0.83 25 0.72
8/16 BMO Q2 2012 The TJX Companies, Inc. (TJX) 0.89 23 0.73
8/16 Q2 2012 沃尔玛(Wal-Mart) (WMT) 1.08 24 0.97
8/17 BMO Q2 Abercrombie & Fitch Co (ANF) 0.29 32 0.24
8/17 Q3 Deere & Company (DE) 1.67 14 1.44
8/17 AMC Q4 Jds Uniphase Corp JDSU.O 0.23 13 0.15
8/17 AMC Q2 Limited Brands Inc LTD 0.46 18 0.36
8/17 AMC Q1 2012 NetApp, Inc. (NTAP.O) 0.55 37 0.49
8/17 BMO Q2 Staples Inc (SPLS.O) 0.20 17 0.20
8/17 BMO Q2 Target Corp (TGT) 0.97 23 0.92
8/18 AMC Q2 2012 欧特克(Autodesk Inc) (ADSK.O) 0.41 19 0.36
8/18 AMC Q2 2012 Salesforce com Inc (CRM) 0.30 35 0.29
8/18 Q2 GameStop Corp (GME) 0.22 17 0.26
8/18 20:00 Q2 Gap Inc. (GPS) 0.33 29 0.36
8/18 AMC Q3 惠普(Hewlett-Packard) (HPQ) 1.09 33 1.08
8/18 AMC Q4 Intuit Inc (INTU.O) 0.00 20 -0.05
8/18 Q2 Ross Stores, Inc. (ROST.O) 1.28 21 1.07
8/18 BMO Q2 Sears Holdings Corp (SHLD.O) -0.46 2 -0.41
8/18 BMO Q1 2012 The J M Smucker (SJM) 1.08 12 1.04
(完)
注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
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