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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 06:43 BJT

全球外汇市场8月15日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月14日

2350 - 日本第二季度国内生产总值(GDP).

8月15日

0715 - 瑞士7月生产者物价指数(PPI).

-- - 挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad发表讲话.

1230 - 美国纽约联邦储备银行8月制造业指数.

1300 - 美国6月净资本流动/外资购买美国公债.

1400 - 美国8月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数.

1700 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表演讲.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 吴云凌

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