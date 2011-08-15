巴基斯坦允许中国接触美军隐形直升机残骸--FT

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯兰堡8月14日电---《金融时报》(FT)周日报导称，巴基斯坦允许中国对美国在击毙本 拉登(奥萨玛宾拉登)行动中坠落的隐形直升机进行拍照和采样，尽管美国中央情报局(CIA)明确要求不希望这样做。
如果该消息得以证实，此事很可能将进一步动摇美巴关系。美巴关系自击毙本 拉登後跌入冰点，随後略微有所改善。
美国5月初在突袭本 拉登在巴基斯坦藏身之所时，其中一架经过改装的黑鹰直升发生故障并坠毁，美军突击队被迫放弃该直升机。
《金融时报》网站援引情报界消息人士的说法报导称：“根据美国现在掌握的消息，巴基斯坦，特别是该国的三军情报局(ISI)，允许中国军方接触美军在阿伯塔巴德(Abbottabad)坠落的直升机。”
报导称，巴基斯坦允许中国情报官员对这架坠落的直升机拍照，并对其“隐身”涂层进行采样。这种涂层使美军搭乘的直升机在未被雷达探测的情况下进入巴基斯坦。
一位要求匿名的美国官员对路透表示，有理由相信巴基斯坦已经允许中国检查飞机，但这名官员无法证实此事确已发生。
目前尚无法联系到巴基斯坦军方就此事置评，但该国的三军情报局否认了该报导。《金融时报》报导称，巴基斯坦陆军参谋长卡亚尼(Ashfaq Kayani)也否认了此事。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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