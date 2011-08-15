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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 08:11 BJT

〔日本数据〕第二季GDP较前季下滑0.3%,连续第三季出现萎缩

路透东京8月15日电---日本内阁府周一公布数据显示,日本4-6月实质国内生产总值(GDP)较前季下滑0.3%,减速较上季放缓,因生产从3月强震中恢复.

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