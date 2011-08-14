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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 07:22 BJT

〔表格〕外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将卖超370万股

路透东京8月15日电---以下为日本股市周一开市前,九家外资券商的下单情况:

日股(单位:百万股):

卖单 18.2

买单 14.5

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净卖单 3.7(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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