〔全球经济〕世行行长佐利克警告市场步入新的危险区,政策当局需采取行动

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 市场信心遭受冲击,主要问题为是否将损及企业和消费者
* 全球经济复苏处于速度不一的模式,发展中国家是成长引擎
* 人民币升值是建设性的
* 澳洲比其他发达国家的准备更充分
路透悉尼8月14日电---世界银行行长佐利克周日指出,市场对美国和欧洲等主要国家的经济领导力失去信心,加之经济复苏乏力,已导致市场步入新的危险区域,对此各国政策当局必须认真应对.
佐利克在悉尼举办的亚洲协会晚宴上演讲时也表示,全球经济正经历速度不一的复苏,发展中国家目前是经济成长和机遇的源泉.
"过去几周发生的事态表明,欧洲和美国的一些事件交织,导致很多市场参与者对一些主要国家的经济领导能力失去信心."
"我认为,这些事件加上经济复苏中的其他脆弱因素,已将我们推入一个新的危险区.我并不是在轻描淡写...因此各国政策当局需要承认并严肃认真地应对当前事态."
佐利克指出,欧元区处理主权债务问题的过程以及一些竞争性问题往往"迟一步",令市场担忧政策当局恐难以在问题爆发前提前采取行动或沿着正确的方向.
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。