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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 08:47 BJT

〔全球经济〕世行行长佐利克警告市场步入新的危险区,政策当局需采取行动

* 市场信心遭受冲击,主要问题为是否将损及企业和消费者

* 全球经济复苏处于速度不一的模式,发展中国家是成长引擎

* 人民币升值是建设性的

* 澳洲比其他发达国家的准备更充分

路透悉尼8月14日电---世界银行行长佐利克周日指出,市场对美国和欧洲等主要国家的经济领导力失去信心,加之经济复苏乏力,已导致市场步入新的危险区域,对此各国政策当局必须认真应对.

佐利克在悉尼举办的亚洲协会晚宴上演讲时也表示,全球经济正经历速度不一的复苏,发展中国家目前是经济成长和机遇的源泉.

"过去几周发生的事态表明,欧洲和美国的一些事件交织,导致很多市场参与者对一些主要国家的经济领导能力失去信心."

"我认为,这些事件加上经济复苏中的其他脆弱因素,已将我们推入一个新的危险区.我并不是在轻描淡写...因此各国政策当局需要承认并严肃认真地应对当前事态."

佐利克指出,欧元区处理主权债务问题的过程以及一些竞争性问题往往"迟一步",令市场担忧政策当局恐难以在问题爆发前提前采取行动或沿着正确的方向.

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