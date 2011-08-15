解放军总参谋长首次出访以色列

(本文由路透中文网编译提供)

路透耶路撒冷8月14日电---中国人民解放军总参谋长陈炳德周日访问以色列。有分析人士称，此行是自“阿拉伯之春”发生後中国对中东局势再评估的一部分。

以色列军方发言人称，陈炳德将参观一处军事基地，还将听取安全简报，并表示这一史无前例的访问是“国际合作发展和关系修缮的”一部分。

以色列和中国大约在20年前建交，但两国关系却因美国不赞成以色列向中国出口武器而被蒙上阴影。

以色列也因中国过去不愿就伊朗核计划而支持国际社会对伊朗进行制裁而烦恼。

以色列智库--犹太人政策研究所(Jewish People Policy Institute)的中国问题专家Gedaliah Afterman认为，因周边阿拉伯国家的不稳定，陈炳德的访问是中国日益对与以色列关系感兴趣的表现。

Afterman：“他们措手不及，没有预料到中东会发生动荡事件。”并补充道，中国可能尝试恢复与以色列的防务协议。

路透未能立即联系到中国驻以色列大使馆就此置评。（完）