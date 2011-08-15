解放军总参谋长首次出访以色列

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
(本文由路透中文网编译提供)
路透耶路撒冷8月14日电---中国人民解放军总参谋长陈炳德周日访问以色列。有分析人士称，此行是自“阿拉伯之春”发生後中国对中东局势再评估的一部分。
以色列军方发言人称，陈炳德将参观一处军事基地，还将听取安全简报，并表示这一史无前例的访问是“国际合作发展和关系修缮的”一部分。
以色列和中国大约在20年前建交，但两国关系却因美国不赞成以色列向中国出口武器而被蒙上阴影。
以色列也因中国过去不愿就伊朗核计划而支持国际社会对伊朗进行制裁而烦恼。
以色列智库--犹太人政策研究所(Jewish People Policy Institute)的中国问题专家Gedaliah Afterman认为，因周边阿拉伯国家的不稳定，陈炳德的访问是中国日益对与以色列关系感兴趣的表现。
Afterman：“他们措手不及，没有预料到中东会发生动荡事件。”并补充道，中国可能尝试恢复与以色列的防务协议。
路透未能立即联系到中国驻以色列大使馆就此置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。