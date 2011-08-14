〔东京汇市〕瑞郎下滑,因市场热议瑞士央行将把瑞郎钉住欧元

2311GMT---瑞郎在亚洲盘初下滑,因此前投资者转投风险资产,且有关瑞士央行将把瑞郎/欧元钉在1.1000左右的言论愈演愈烈.美股一个月来首次两日连涨亦提振市场脆弱的人气.

美元、欧元和日圆兑瑞郎均涨逾2%,至两周高位.欧元兑瑞郎涨至1.1175,但在1.1200-20区域遭遇强劲阻力.美元兑瑞郎CHF=报0.7829,瑞郎兑日圆CHFJPY=跌至98.03.美元兑日圆JPY=报76.80,市场警惕日本当局进一步干预的可能.美元指数.DXY跌0.1%至74.523.

美国债信评级下调和欧元区债务危机仍可能威胁到市场,意大利呼吁增大协调行动力度,防止危机蔓延.下一个欧盟焦点是周二的德法峰会.日本将于周一公布第二季国内生产总值(GDP).(完)

--编译 程琳;审校 李爽

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