〔东京汇市〕瑞郎下滑,因市场热议瑞士央行将把瑞郎钉住欧元

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
2311GMT---瑞郎在亚洲盘初下滑,因此前投资者转投风险资产,且有关瑞士央行将把瑞郎/欧元钉在1.1000左右的言论愈演愈烈.美股一个月来首次两日连涨亦提振市场脆弱的人气.
美元、欧元和日圆兑瑞郎均涨逾2%,至两周高位.欧元兑瑞郎涨至1.1175,但在1.1200-20区域遭遇强劲阻力.美元兑瑞郎CHF=报0.7829,瑞郎兑日圆CHFJPY=跌至98.03.美元兑日圆JPY=报76.80,市场警惕日本当局进一步干预的可能.美元指数.DXY跌0.1%至74.523.
美国债信评级下调和欧元区债务危机仍可能威胁到市场,意大利呼吁增大协调行动力度,防止危机蔓延.下一个欧盟焦点是周二的德法峰会.日本将于周一公布第二季国内生产总值(GDP).(完)
--编译 程琳;审校 李爽
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路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)