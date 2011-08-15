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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 08:42 BJT

市民上街抗议,大连决定搬迁PX项目

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月14日电---大连市政府周日下令福佳大化PX项目立即停产。此前大连数万市民当天在市政府门口的人民广场抗议，要求搬迁该厂。

抗议者与警察在市政府门前发生小规模冲突，但未有人员受伤报告。

新华社援引政府声明称，大连市政府承诺搬迁该厂，但报导未提到该厂可能被搬迁至何处。

报导称，声明发布後，目击者看到一些抗议者离开市政府前的人民广场。

官方媒体上周一曾报导称，因受台风“梅花”影响，大连福佳大化的PX项目码头防波堤曾发生坍塌，险些酿成泄露。

PX又名二甲苯(paraxylene)，是一种有毒的石化产品。

尽管当局修复了防波堤并坚称未检测到有毒物质泄漏，但此事引发了民众对PX可能会被泄漏的恐慌情绪，进一步加深了民众对该项目的排斥。（完）

--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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