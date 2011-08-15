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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 08:12 BJT

〔中港新股〕中国铁路物资拟内地和香港两地整体上市,募20亿美元--IFR

路透8月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国铁路物资计划在内地和香港两地整体上市，募集资金20亿美元。该上市发行预计将于2012年上半年完成。

中金、中信证券(600030.SS)及瑞银UBSN.VX(UBS.N)已被任命负责是次发行。但承销团预计仍要加入两至三家投行，故最终名单并未确定。同时，承销商之间的角色和具体负责的地区仍在商定中。

中国铁物成立于1979年。据该公司早前公布的数据，今年上半年该公司实现营业收入930亿元人民币（145亿美元），同比增长30.9%；利润总额同比增长26%。(完)

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--整理 丁淑琴; 审校 林高丽

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