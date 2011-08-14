《中国报摘》--中国证券报8月15日

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
* 头版头条:
--权威人士透露,银行持有的地方融资平台贷款风险状况有了很大好转,其中,确认现金流达到全覆盖、拟退出平台贷款管理作为一般公司类贷款运营的平台贷款2.8万亿元人民币,占全部平台贷款三成.
* 其他:
--深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司发布中小板创业板500指数、中小板创业板400指数、中创500成长指数、中创500价值指数四条指数.
--国家能源局发布的全社会用电量统计数据显示,7月,全社会用电量4,349亿千瓦时,同比增长11.8%.
--中国境内首只创新REITs基金(房地产投资信托基金)-鹏华美国房地产证券投资基金获准发行,主要投资方向为美国房地产信托凭证.
--国家统计局总经济师姚景源表示,三季度居民消费价格指数(CPI)涨幅会有回落,四季度将明显回落.
--商务部政策研究室副主任王雪坤表示,中国外贸政策将从着重于商品转到着重于企业,针对不同企业和不同行业制定不同政策.
--据悉,即将公布的电力工业"十二五"(2011-2015)规划中,首次提出到2015年全国天然气发电装机达6,000万千瓦的目标,较目前水平增逾一倍.
--海南航空(600221.SS)(900945.SS)公告称,公司拟以10.8亿元受让控股股东大新华航空有限公司持有的新华航空集团32.41%的股权,从而实现对新华航空的绝对控股.
--重庆联合产权交易所公告,广州国际控股集团挂牌转让持有的19.99%广州银行股权,挂牌价格46.47亿元,并明确要求受让方为境外商业银行.(完)
--整理 曲伟治; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)