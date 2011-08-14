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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 07:42 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月15日

* 头版头条:

--权威人士透露,银行持有的地方融资平台贷款风险状况有了很大好转,其中,确认现金流达到全覆盖、拟退出平台贷款管理作为一般公司类贷款运营的平台贷款2.8万亿元人民币,占全部平台贷款三成.

* 其他:

--深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司发布中小板创业板500指数、中小板创业板400指数、中创500成长指数、中创500价值指数四条指数.

--国家能源局发布的全社会用电量统计数据显示,7月,全社会用电量4,349亿千瓦时,同比增长11.8%.

--中国境内首只创新REITs基金(房地产投资信托基金)-鹏华美国房地产证券投资基金获准发行,主要投资方向为美国房地产信托凭证.

--国家统计局总经济师姚景源表示,三季度居民消费价格指数(CPI)涨幅会有回落,四季度将明显回落.

--商务部政策研究室副主任王雪坤表示,中国外贸政策将从着重于商品转到着重于企业,针对不同企业和不同行业制定不同政策.

--据悉,即将公布的电力工业"十二五"(2011-2015)规划中,首次提出到2015年全国天然气发电装机达6,000万千瓦的目标,较目前水平增逾一倍.

--海南航空(600221.SS)(900945.SS)公告称,公司拟以10.8亿元受让控股股东大新华航空有限公司持有的新华航空集团32.41%的股权,从而实现对新华航空的绝对控股.

--重庆联合产权交易所公告,广州国际控股集团挂牌转让持有的19.99%广州银行股权,挂牌价格46.47亿元,并明确要求受让方为境外商业银行.(完)

--整理 曲伟治; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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