版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 07:49 BJT

〔国际油市〕油价基本持稳,前一交易日因消费者信心下挫收低

路透东京8月15日电---美国原油期货周一持稳,上周五曾小幅下跌,因受美国消费者信心下挫影响.

2309GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)9月原油期货合约CLc1上涨0.09美元至每桶85.47美元,上周五结算价跌0.34美元.

上周该近月合约下跌1.50美元,或1.73%,但其已自75.71美元的低位反弹,後者为9月29日触及日低75.60美元以来低点.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐