〔国际油市〕油价基本持稳,前一交易日因消费者信心下挫收低

2309GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)9月原油期货合约CLc1上涨0.09美元至每桶85.47美元,上周五结算价跌0.34美元.

上周该近月合约下跌1.50美元,或1.73%,但其已自75.71美元的低位反弹,後者为9月29日触及日低75.60美元以来低点.