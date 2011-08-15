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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 08:13 BJT

〔亚洲汇市〕欧元兑瑞郎扩大涨幅,受瑞士央行设定汇价目标报导影响

路透新加坡8月15日电---欧元兑瑞郎EURCHF=R周一扩大涨幅,日内上扬1.9%.周末有瑞士媒体报导称,瑞士央行将为欧元/瑞郎汇价设定限制,并采取所有手段来守住该水平.(完)

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