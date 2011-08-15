《中国已公布新股发行上市日程表》--8月15日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
8/17 深 东方精工 002611 不超过3,400 -- -- 中信建投 8/22
8/17 深 精锻科技 300258 不超过2,500 -- -- 光大证券 8/22
8/18 深 新天科技 300259 不超过1,900 -- -- 海通证券 8/23
8/19 深 朗姿股份 002612 不超过5,000 -- -- 平安证券 8/24
8/23 深 新莱应材 300260 1,670 -- -- 长江证券 8/26
*8/23 深 北玻股份 002613 不超过6,700 -- -- 第一创业 8/26
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
8/15 深 捷顺科技 (002609.SZ) 2,400 14.50 35.37 招商证券
8/15 深 爱康科技 (002610.SZ) 4,000 16.00 31.37 平安证券
*8/16 沪 宁波建工 (601789.SS) 8,000 6.39 31.95 中投证券
-- 深 金 信 诺 300252 -- 16.20 32.73 中航证券
-- 深 卫宁软件 300253 -- 27.50 43.65 招商证券
-- 深 仟源制药 300254 -- 13.00 43.33 中原证券
-- 深 常山药业 300255 -- 28.00 51.80 兴业证券
-- 深 星星科技 300256 -- 21.00 39.62 国信证券
-- 深 开山股份 300257 -- 63.00 46.99 中信证券
-- 沪 江河幕墙 -- -- 20.00 37.04 平安证券
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。