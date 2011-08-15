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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 08:08 BJT

《中国报摘》--金融时报8月15日

* 头版头条:

--中国银监会有关人士表示,对于近期民间借贷盛行,一再要求银行业金融机构必须高度警惕,筑牢与民间金融的防火墙,并要对小额贷款公司经营管理薄弱问题要认真关注.

* 其他:

--中国人寿保险集团公司副总裁缪建民表示,尽管美国政府债务避免了违约,但失去控制看来已不可避免.欧洲和美国债务问题仍将是下一次全球性危机的导火线.

--工信部近日披露数据显示,今年前五个月,中国原油对外依存度达55.2%,首次超过美国(53.5%).(完)

--整理 邵晓忆; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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