〔中国铁路〕将对南车集团等设备生产商及十个铁路局开展高铁安全检查

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京8月15日电---中国国务院办公厅发布通知,将对中国南车集团公司、中国北方机车车辆工业集团公司等设备生产厂家,以及国内十个铁路局开展高速铁路安全检查.
国务院办公厅周五晚间刊登在中国政府网的通知指出,是次检查范围包括,速度为200公里/小时及以上正在运营的高速铁路,和在建项目(包括客运专线).
7月23日,中国铁路甬温线发生动车追尾特大事故,导致至少40人死亡.事故系因信号设备设计有严重缺陷,及相关值班人员处置不当引发.该事故引发对中国高铁安全的质疑,以及对近年高铁建设大跃进的反思.
检查重点包括铁路设备质量保证情况;铁路建设施工安全情况;高速铁路环境治理情况等.此次检查将于8月中旬至9月中旬展开.
中国南车集团公司旗下拥有上市企业中国南车(601766.SS)(1766.HK),後者主要从事铁路机车等的研发、制造、销售、修理、租赁等业务.
中国北方机车车辆工业集团公司旗下拥有上市企业中国北车601299.SS,後者主要从事铁路机车车辆(含动车组)、城市轨道车辆等产品的开发设计、制造、修理等业务.
中国国务院此前召开常务会议决定,将开展高速铁路及在建项目安全大检查,适当降低新建高铁运营初期速度,对拟建铁路项目重新组织进行安全评估,暂停审批新的铁路建设项目.[ID:nCN1890967](完)
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--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。