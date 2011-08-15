〔中国农业〕中粮集团天津粮油项目一期投产,项目总投资约40亿元

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京8月15日电---中国最大粮油食品进出口公司--中粮集团旗下的天津粮油项目一期工程上周五(12日)正式投产,此为中国北方最大的粮油加工基地,中粮天津粮油项目的总投资约40亿元人民币.
新华社报导称,此意味着中粮油脂年加工能力突破了1,000万吨,该项目占地面积30万平方米,项目规划建设粮油加工能力600万吨,仓储能力60万吨,每年供应230万吨的植物蛋白、90万吨的食用油产品.
中粮集团董事长宁高宁表示,中粮天津粮油项目竣工投产,标志着中粮具备了更为强大的服务国家宏观调控、保障粮油供给的能力.
报导并称,一期工程建设内容包括10万吨级码头、12万吨原料筒仓、10万吨储油罐、日处理4,000吨油料压榨厂及附属配套设施.
目前项目二期工程正在建设中,建设内容包括日处理3,400吨油脂加工生产线和4.8万吨油罐区,预计将于今年10月建成投产.
近年中国餐饮消费和工业食品消费带动了油粕消费的增长.2010年中国油脂消费达到2,987万吨,粕消费达到6,092万吨,分别较上年度增长近9.9%和14.3%.从长期趋势看,未来几年中国油粕消费仍将保持稳定增长.
中粮集团是中国最大的粮食贸易、农产品及食品加工企业.中粮油控股(0606.HK)、中国食品(0506.HK)及中粮包装(0906.HK)等,均是其旗下上市公司.(完)
--发稿 苏丹; 审校 邵晓忆/丁淑琴
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。