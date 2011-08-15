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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 08:20 BJT

〔全球金市〕现货金下跌逾1%,连续第三日走软

路透新加坡8月15日电---现货金XAU=周一下跌逾1%至每盎司1,727.51美元,在风险胃纳恢复後,为连续第三日下跌.

0009GMT时,报每盎司1,730.09美元.

美国期金GCcv1下跌0.5%,至1,733.30美元.(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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