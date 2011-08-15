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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 08:14 BJT

〔日本股市〕盘初跟随全球股市涨势扬升,GDP数据好于预期亦有帮助

路透东京8月15日电---日本股市日经指数周一攀升,此前欧洲出台针对金融股的卖空禁令扶助全球市场上周扬升,而且日本第二季国内生产总值(GDP)萎缩程度小于预期.

日经指数.N225上涨1.3%至9,085.18,东证股价指数.TOPX上扬1.2%报777.65点.(完)

--编译 徐文焰;审校 吴云凌

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