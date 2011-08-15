〔中国金融〕约三成平台贷款将转为公司贷款,缓解银行资本压力--报载

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海8月15日电---中国地方政府融资平台贷款清理现曙光,银行资本压力或会有所缓解.中国证券报周一援引权威人士透露,经过监管机构数轮清理,约三成平台贷款将转为一般公司类贷款,涉及2,900家平台,合计2.8万亿元人民币.
上述权威人士并透露,今明两年将是地方政府债务偿还高峰期,43%的债务将在两年内集中到期,预计达4.6万亿元.
报导并援引分析人士指出,此举将对银行构成显着利好.一方面,大大缓解各方对地方融资平台风险的过分担忧,另一方面,银监会要求银行对地方融资平台计提风险权重最高达300%,为一般公司类贷款风险权重的三倍,经测算会使银行资本充足率下降约1个百分点.如果三分之一平台贷款能转入公司类贷款，将大大弱化对银行资本金的消耗.
但前述权威人士亦称,尽管监管机构正在通过平台贷款的退出管理、合同补正、追加抵质押物、增提拨备和提高资本占用成本等方式对平台贷款风险"降旧控新".但部分到期平台贷款仍出现了违约迹象,有些地方还出现了平台贷款"改头换面、卷土重来"的势头.
该人士称,去年银行业金融机构整改有问题贷款2.23万笔,共计2.21万亿元.
审计署披露地方债务规模後,近期有关地方偿债风险的讨论骤然升温.审计署数据显示,去年底中国地方债务规模达10.7万亿元,其中融资平台公司的政府性债务占比近半.[ID:nCN1122844](完)
--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。