〔中国能源〕十二五天然气发电装机将达6,000万千瓦,增逾一倍--报载

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海8月15日电---中国证券报周一报导称,即将公布的电力工业"十二五"(2011-2015年)规划中,首次提出到2015年全国天然气发电装机达6,000万千瓦的目标.意味着未来5年,国内天然气发电规模将从目前的2,800万千瓦增长逾一倍.
国家能源局能源节约与科技装备司司长李冶在北京召开的一个论坛上还表示,中国未来将力推天然气发电设备产业化发展,并希望能突破天然气发电的核心技术.
报导援引业内人士分析,在燃煤发电经济效益逐年下滑、环保问题突出背景下,天然气发电作为较清洁的一次能源发电形式,未来有望迎来发展黄金期.未来5年,国内从事天然气发电设备研发的企业将明显获益.
北京京丰热电公司一位负责人表示,目前,国内天然气电站造价一般在3,000元人民币/千瓦,如果以6,000万千瓦的目标计算,未来5年国内天然气发电的投资规模将达近2,000亿元.
中金公司分析指出,天然气发电站建设规模化开启需新增燃气轮机余热锅炉市场需求,预计未来5年内这一市场容量将达150亿元.涉足余热锅炉业务的公司主要有东方电气(600875.SS)、上海电气(601727.SS),(2727.HK)、海陆重工(002255.SZ)等.
天然气产业发展一直备受关注,此前,国家能源局副局长吴吟表示,"十二五"期间将考虑发挥价格杠杆调节作用,鼓励以气代油,促进天然气产业发展,将天然气占中国能源消费结构中的比重提高至8%.[ID:nCN1141493](完)
--发稿 冉莹; 审校 屈桂娟
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。