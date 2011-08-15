〔表格〕日本第二季GDP较前季萎缩0.3%,产出自3月地震中复苏

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透东京8月15日电---日本内阁府周一公布数据显示,日本4-6月实质国内生产总值(GDP)较前季下滑0.3%,降幅小于前季,因产出自3月地震中复苏.
路透预估为下滑0.7%.
日本第二季GDP环比年率为下滑1.3%,分析师预估为萎缩2.6%.
下表为4-6月GDP数据及前季修正值细节,单位为百分比,括号内为市场预估:
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4-6月 1-3月
修正值
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实质GDP(较上季) -0.3 (-0.7) -0.9
实质GDP环比年率 -1.3 (-2.6) -3.6
名目GDP(较上季) -1.4 -1.5
名目GDP环比年率 -5.7 -5.7
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(实质)
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民间部门需求 +0.3 -1.1
民间消费 -0.1 (-0.5) -0.6
家庭支出 -0.1 -0.6
住房支出 -1.9 +0.2
资本支出 +0.2 (+0.5) -1.4
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公共部门需求 +0.9 +0.6
政府支出 +0.5 +0.9
资本投资 +3.0 -1.0
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外部
出口 -4.9 0.0
进口 +0.1 +1.5
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对GDP的贡献
外部需求(百分点) -0.8 (-0.9) -0.2
国内需求(百分点) +0.4 -0.7
民间存货(百分点) +0.3 -0.3
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GDP平减指数(较上年) -2.2 -1.9
内需平减指数(较上年) -0.9 -0.9
参看完整表格,请链接内阁府网站,网址(here)(完)
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--编译 吴云凌;审校 张若琪
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类