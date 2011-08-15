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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 08:21 BJT

〔表格〕日本第二季GDP较前季萎缩0.3%,产出自3月地震中复苏

路透东京8月15日电---日本内阁府周一公布数据显示,日本4-6月实质国内生产总值(GDP)较前季下滑0.3%,降幅小于前季,因产出自3月地震中复苏.

路透预估为下滑0.7%.

日本第二季GDP环比年率为下滑1.3%,分析师预估为萎缩2.6%.

下表为4-6月GDP数据及前季修正值细节,单位为百分比,括号内为市场预估:

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4-6月 1-3月

修正值

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实质GDP(较上季) -0.3 (-0.7) -0.9

实质GDP环比年率 -1.3 (-2.6) -3.6

名目GDP(较上季) -1.4 -1.5

名目GDP环比年率 -5.7 -5.7

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(实质)

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民间部门需求 +0.3 -1.1

民间消费 -0.1 (-0.5) -0.6

家庭支出 -0.1 -0.6

住房支出 -1.9 +0.2

资本支出 +0.2 (+0.5) -1.4

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公共部门需求 +0.9 +0.6

政府支出 +0.5 +0.9

资本投资 +3.0 -1.0

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外部

出口 -4.9 0.0

进口 +0.1 +1.5

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对GDP的贡献

外部需求(百分点) -0.8 (-0.9) -0.2

国内需求(百分点) +0.4 -0.7

民间存货(百分点) +0.3 -0.3

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GDP平减指数(较上年) -2.2 -1.9

内需平减指数(较上年) -0.9 -0.9

参看完整表格,请链接内阁府网站,网址(here)(完)

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--编译 吴云凌;审校 张若琪

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