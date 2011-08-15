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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 08:27 BJT

《即时观点》日本第二季经济继续萎缩但幅度放缓,本季有望回暖

路透东京8月15日电---日本第二季经济萎缩,但下滑速度慢于预期,因产出和出口从3月强震破坏中复苏,但日圆飙升和全球经济增长放缓为日本经济前景蒙阴.

关键点:

--第二季国内生产总值(GDP)较前季下滑0.3%,预估中值为下滑0.7%.第二季GDP环比年率为下滑1.3%,预估中值为萎缩2.6%.

--净出口对GDP构成0.8个百分点的拖累,预估中值为0.9个百分点.

--民间消费减少0.1%,预估中值为减少0.5%.民间消费占日本经济总量60%左右.

--企业资本支出增长0.2%,市场预估为增长0.5%.

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