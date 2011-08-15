〔企业并购〕光明食品将收购澳洲食品公司Manassen的75%股权--消息

* 交易料最早周二宣布--消息人士

* Manassen将是光明食品最大海外收购案--消息人士

路透香港8月14日电---知情消息人士周日对路透表示,中国国企光明食品集团公司已同意收购澳洲品牌食品公司Manassen Foods,给予其企业估值逾5亿澳元(合5.16亿美元).

光明食品将从私募基金CHAMP手中收购Manassen的75%股权.上述消息人士称,该交易将成为光明食品最大的海外收购案.光明食品前几次海外收购的尝试最终都归于失败.

这位消息人士称,现有股东和管理层将继续持有Manassen Foods剩馀股权.

光明食品一直在积极寻求海外并购,以提高其影响力,并迎合迅速成长的国内市场.但这一方向迄今并不成功,一系列收购提议均流产,其中包括收购CSR(CSR.AX)的糖业务和法国酸奶制造商Yoplait.

"光明食品对Manassen已有宏伟计划,可以使其在澳洲阵地立足,"消息人士补充道.

据称,光明食品也在洽购美国营养品零售商GNC和英国的United Biscuits,但商谈因价格、条款和问题未谈拢,且监管批准也存在不确定性.

光明食品一位发言人此前表示.尽管经历诸多坎坷,但光明食品仍希望涉足海外市场,促进其奶制品、糖、白酒和食品行业和农业领域的成长.

去年,该公司获得新西兰Synlait Milk控股权.

这位消息人士表示,两家公司周一正式签署协议後,有关收购Manassen的声明最早将于周二发布.澳洲收购基金CHAMP在2006年收购Manassen Foods.其拥有Sunbeam and Angus Park干果和Margaret River乳品店.

这位消息人士拒绝就Manassen股价估值,但包括债务在内,Manassen总价值将超过5亿澳元.根据公司帐目,2010年6月止的一年,Manassen Foods母公司Food Holdings Pty未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为5,040万澳元.

这位消息人士拒绝公布身份,因该交易尚未公开.无法立即联系到光明食品和CHAMP予以置评.

野村控股担任光明食品的顾问,瑞银和美国银行担任Manassen的顾问.(完)