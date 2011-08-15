《中国报摘》--其他报纸重要消息8月15日(I)

**上海证券报**

--据悉,近期证监会正协调有关部门推进解决一些国有公司的同业竞争和关联交易问题,在此背景下,以地方国资为代表的国有控股上市公司整体上市进程有望进一步提速.

--中国化学矿业协会公布了"十二五"(2011-2015)发展规划,要求未来五年建立磷矿产地资源储备机制,提高磷矿开采准入门槛.

--锡业股份(000960.SZ)公告启动公司债发行,该期债期限七年,发行规模不超过12亿元人民币,票面利率询价区间为6.55%至6.85%.

--招商轮船(601872.SS)公告,因控股股东正筹划与公司相关的重大事项,公司股票自8月15日起连续停牌.

--中信国安(000839.SZ)披露,大股东国安集团与玻利维亚发展计划部签署协议,双方拟组建合资公司对科伊巴萨盐湖资源产品进行开发,协议相关的项目实施和後续开发将由中信国安承担.

**人民日报**

--中国国家海洋局有关负责人表示,当前中国相关法律存在不适应海洋石油开发和环境保护要求的现象,特别是海洋环境一旦遭受污染,现行法律规定的最高20万元的处罚不足以弥补海洋生态环境的损失和修复需要的成本.

--中国大连市委市政府周日决定,福佳大化PX项目立即停产,并正式决定该项目将被搬迁.此前受热带风暴"梅花"影响,该公司码头防波堤发生两处局部严重坍塌,出现剧毒化工产品泄漏危险.

--中国现代国际关系研究院经济安全研究中心主任江涌表示,中国必须转变发展方式,由出口导向型转向内需拉动型,同时改变不合理的考核方式和政绩观,让本国居民消费更多更好的东西.当务之急是改革出口退税.

**第一财经日报**

--从上海国资委获悉,上海国盛集团拟募集大农业发展私募股权投资基金,规模约10亿元人民币,主要投向实用农产品和生态农业.

--记者获悉,土豆网在全力冲刺赴美首次公开发行(IPO)的同时,也在与包括百度(BIDU.O)在内的数家公司接触,商谈收购事宜.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曲伟治/邵晓忆; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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