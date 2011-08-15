《中国债券市场每日交易备忘》--8月15日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国江苏国泰集团4亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承
江苏华东有色3亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),交通银行和南京银行主承销
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二、新债上市:
国家开发银行200亿元10年期固息债110244,票面利率4.90%
凤凰传媒5亿元一年期短融1181354,票面利率6.06%
华电国际(600027.SS)20亿元一年期短融1181355,票面利率5.60%
山西三维集团4亿元一年期短融1181356,票面利率6.60%
金城集团3亿元一年期短融1181357,票面利率5.98%
财政部代理发行220亿元五年期固息地方政府债119104,票面利率4.12%
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三、缴款:
财政部280亿元30年期续发固息国债110016,发行价100.23元
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四、还本付息:
天津港集团10亿元一年期短融1081263到期兑付,票面利率2.87%
华电煤业集团7亿元一年期短融1081264到期兑付,票面利率3.28%
铁道部150亿元一年期短融1081265到期兑付,票面利率2.56%
财政部300亿元五年期固息国债060012到期兑付,票面利率2.72%
农业发展银行120亿元三年期固息金融债080414到期兑付,票面利率4.80%
铁道部100亿元六个月期超短期融资券1184002到期兑付,票面利率3.92%
进出口银行150亿元三年期固息金融债090305付息,票面利率2.70%
山西晋城无烟煤矿业集团30亿元五年期中票0982111付息,票面利率4.95%
中国人民银行860亿元三年期央行票据1001069付息,票面利率2.65%
山西晋城无烟煤矿业集团12亿元五年期固息债088023付息,票面利率6.30%
山西晋城无烟煤矿业集团8亿元七年期固息债088024付息,票面利率6.70%
天津港集团28.5亿元五年期固息债0980125付息,票面利率4.50%
天津港集团21.5亿元七年期固息债0980126付息,票面利率5.20%
安徽投资集团10亿元10年期固息债068036付息,票面利率4.10%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--权威人士透露,银行持有的地方融资平台贷款风险状况有了很大好转,其中,确认现金流
达到全覆盖、拟退出平台贷款管理作为一般公司类贷款运营的平台贷款2.8万亿元人民币,占
全部平台贷款三成.
--国家统计局总经济师姚景源表示,三季度居民消费价格指数(CPI)涨幅会有回落,四季度
将明显回落.
--中国银监会有关人士表示,对于近期民间借贷盛行,一再要求银行业金融机构必须高度警
惕,筑牢与民间金融的防火墙,并要对小额贷款公司经营管理薄弱问题要认真关注.
--国家统计局8/18发布7月房地产价格统计信息
8/27发布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月增速28.7%)
==============================================================================(完)
--整理 李宏薇/曾菱; 审校 冉莹/曲伟治
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。