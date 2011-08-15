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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 08:25 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月15日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国江苏国泰集团4亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承

江苏华东有色3亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),交通银行和南京银行主承销

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二、新债上市:

国家开发银行200亿元10年期固息债110244,票面利率4.90%

凤凰传媒5亿元一年期短融1181354,票面利率6.06%

华电国际(600027.SS)20亿元一年期短融1181355,票面利率5.60%

山西三维集团4亿元一年期短融1181356,票面利率6.60%

金城集团3亿元一年期短融1181357,票面利率5.98%

财政部代理发行220亿元五年期固息地方政府债119104,票面利率4.12%

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三、缴款:

财政部280亿元30年期续发固息国债110016,发行价100.23元

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四、还本付息:

天津港集团10亿元一年期短融1081263到期兑付,票面利率2.87%

华电煤业集团7亿元一年期短融1081264到期兑付,票面利率3.28%

铁道部150亿元一年期短融1081265到期兑付,票面利率2.56%

财政部300亿元五年期固息国债060012到期兑付,票面利率2.72%

农业发展银行120亿元三年期固息金融债080414到期兑付,票面利率4.80%

铁道部100亿元六个月期超短期融资券1184002到期兑付,票面利率3.92%

进出口银行150亿元三年期固息金融债090305付息,票面利率2.70%

山西晋城无烟煤矿业集团30亿元五年期中票0982111付息,票面利率4.95%

中国人民银行860亿元三年期央行票据1001069付息,票面利率2.65%

山西晋城无烟煤矿业集团12亿元五年期固息债088023付息,票面利率6.30%

山西晋城无烟煤矿业集团8亿元七年期固息债088024付息,票面利率6.70%

天津港集团28.5亿元五年期固息债0980125付息,票面利率4.50%

天津港集团21.5亿元七年期固息债0980126付息,票面利率5.20%

安徽投资集团10亿元10年期固息债068036付息,票面利率4.10%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--权威人士透露,银行持有的地方融资平台贷款风险状况有了很大好转,其中,确认现金流

达到全覆盖、拟退出平台贷款管理作为一般公司类贷款运营的平台贷款2.8万亿元人民币,占

全部平台贷款三成.

--国家统计局总经济师姚景源表示,三季度居民消费价格指数(CPI)涨幅会有回落,四季度

将明显回落.

--中国银监会有关人士表示,对于近期民间借贷盛行,一再要求银行业金融机构必须高度警

惕,筑牢与民间金融的防火墙,并要对小额贷款公司经营管理薄弱问题要认真关注.

--国家统计局8/18发布7月房地产价格统计信息

8/27发布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月增速28.7%)

==============================================================================(完)

--整理 李宏薇/曾菱; 审校 冉莹/曲伟治

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