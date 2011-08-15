《全球重要经济事件一览表》--8月15日-8月22日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月15日(一)
阿拉巴马州佛罗伦萨--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特将在佛罗伦萨扶轮社和大肖尔斯/谢菲尔德地区(Greater Shoals/Sheffield)扶轮社就美国经济讲话(1700).
挪威莫尔德(MOLDE)--挪威央行副总裁Jan F.Qvigstad将就该行西北地区工作网络讲话.
8月16日(二)
爱荷华州PEOSTA--美国总统奥巴马主持在东北爱荷华社区学院召开的白宫农业经济论坛.
巴黎--法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)与德国总理梅克尔讨论如何提高欧元区工作效率,时值金融市场持续质疑欧洲解决主权债危机的能力.
悉尼--澳洲央行公布2011年8月货币政策会议记录(0130).
堪培拉--世界银行行长佐利克和澳洲国库部长斯万将联合召开媒体会(0030).
芬兰TURKU--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁讲话.
美国乔治亚州NEWNAN--美联储银行业监管部门副主管Kevin Bertsch就银行业监管在美国众议院金融服务委员会小组委员会的听证会上发表证词(1300).
8月17日(三)
伦敦--英国央行将公布8月3-4日货币政策委员会(MPC)会议记录.
雷克雅未克--冰岛央行货币政策委员会(MPC)会议.
德州米德兰--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在一场社区论坛就"美联储功能和货币政策"发表演说(1720).
8月18日(四)
东京--日本财务大臣野田佳彦在一场研讨会中发表演讲(0930).
维也纳--奥地利财长Maria Fekter就补助津贴举行简报(1600).
新泽西州NEWARK--纽约联邦储备银行总裁杜德利就地区和全国经济前景发表讲话(1235).
渥太华--加拿大央行发表季刊Bank of Canada Review(1430).
8月19日(五)
俄亥俄州哥伦布--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就"金融服务业的演变和美国经济成长前景"发表演讲(1745).
新泽西州LYNDHURST--纽约联邦储备银行总裁杜德利就区域及全国经济前景面发表讲话(1230).
新泽西州PATERSON--纽约联邦储备银行总裁杜德利访问Accurate Box(1445).
8月22日(一)
里斯本--葡萄牙央行公布月度统计报告.
赫尔辛基--芬兰财政部公布2012年预算.
苏黎世--瑞士央行公布月度统计报告及银行业统计月报(0700).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 杜明霞
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。